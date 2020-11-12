CAAM: Çin’in otomobil satışları Ekim’de aylık bazda neredeyse yatay seyretti, yıllık bazda %12,5 arttı

Perşembe, 12 Kasım 2020 14:08:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Çin’in otomobil üretimi aylık %0,9 ve yıllık %11 artışla 2,55 milyon olurken, ülkedeki otomobil satışları söz konusu ayda aylık %0,1 ve yıllık %12,5 artış göstererek 2,57 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, Çin’de otomobil üretimi yıllık %4,6 düşüşle 19,52 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %4,7 düşüş göstererek 19,70 milyon adet seviyesinde yer aldı. Bu düşüşler, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen düşüş oranlarından sırasıyla 2,1 ve 2,2 puan daha az oldu.

Ekim ayında, Çin’de binek araç üretimi yıllık %1,6 artışla 2,08 milyon adet seviyesinde yer alırken, ülkenin binek araç satışları aynı ayda yıllık %0,8 artış göstererek 2,11 milyon adede ulaştı. Yılın ilk on ayında ise, ülkedeki binek araçların üretimi yıllık bazda %10,1 düşüşle 15,32 adet olurken, satışları ise yıllık bazda %9,9 düşüş göstererek 15,50 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Çin’de binek araç üretimi ve satışlarının söz konusu dönemde kaydedilen yıllık düşüş hızı, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen düşüş oranlarına kıyasla sırasıyla 2,3 ve 2,5 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, ülkede ticari taşıt üretimi aylık %2,2 düşüş ve yıllık %30,9 artışla 468.000 adet olurken, ticari araç satışları aylık %2,8 düşüş ve yıllık %30,1 artışla 464.000 adet olarak kaydedildi. Yılın ilk on ayında, ülkenin ticari taşıt üretimi yıllık %22,5 artışla 4,20 milyon adet olurken, satışları da yıllık %20,9 artışla 4,20 milyon adede ulaştı.

Ekim ayında yeni elektrikli araç üretimi ve satışı sırasıyla yıllık %69,7 ve %104,5 artışla, 167.000 adet ve 160.000 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde yeni elektrikli araç üretimi ve satışı sırasıyla yıllık %9,2 ve %7,1 düşerek 914.000 adet ve 901.000 adet oldu. Söz konusu dönemde elektrikli araç üretimi ve satışlarında kaydedilen düşüşün, yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla sırasıyla 9,5 ve 10,6 puan daha az olduğu görüldü.