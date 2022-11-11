CAAM: Çin’in otomobil satışları Ekim ayında %6,9 düştü

Cuma, 11 Kasım 2022 10:52:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %2,7 düşüş ve yıllık %11,1 artışla 2,6 milyon adet; satışları ise aylık %4 ve yıllık %6,9 düşüşle 2,51 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, otomobil üretimi yıllık %7,9 artışla 22,24 milyon adet olurken, satışları yıllık %4,6 artışla 21,98 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artışlar, yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla sırasıyla 0,5 puan ve 0,3 puan daha yüksek oldu.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %3,1 düşüş ve yıllık %16,9 artışla 2,33 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %4,3 düşüş ve yıllık %10,7 artışla 2,23 milyon adet oldu. Bu yılın ilk on ayında, binek araç üretimi yıllık %17,3 artışla 19,55 milyon adet, satışları yıllık %13,7 artışla 19,22 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Ekim ayında aylık %0,8 artış ve yıllık %22,7 düşüşle 265.000 adet olurken, satışları ise aylık %1,8 ve yıllık %16,2 düşüşle 273.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ticari araç üretimi yıllık %31,7 düşerek 2,69 milyon adet olurken, ticari araç satışları yıllık %32,8 düşüşle 2,76 milyon adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşler, yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla sırasıyla 0,9 puan ve 1,4 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi aylık %0,7 ve yıllık %87,6 artışla 762.000 adet olurken, satışları aylık %0,8 ve yıllık %81,7 artışla 714.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi ve satışları yıllık 1,1 kat artışla sırasıyla 5,49 milyon adet ve 5,28 milyon adet seviyesinde kaydedilirken, yeni elektrikli araçların pazar payı %24’e ulaştı.

Ekim ayında Çin’in otomobil ihracatı aylık %12,3 ve yıllık %46 artışla 337.000 adet oldu. Bu yılın ilk on ayında ise Çin’in otomobil ihracatı yıllık %52,8 artışla 2,62 milyon adet seviyesinde yer aldı.