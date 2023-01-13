CAAM: Çin’in otomobil satışları Aralık ayında %9,7 arttı

Cuma, 13 Ocak 2023 11:03:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,3 ve yıllık %18,2 düşüşle 2,38 milyon adet; satışları ise aylık %9,7 artış ve yıllık %8,4 düşüşle 2,56 milyon adet oldu.

2022 yılının tamamında, otomobil üretimi yıllık %3,4 artışla 27,02 milyon adet olurken, satışları yıllık %2,1 artışla 26,86 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %1,4 ve yıllık %16,1 düşüşle 2,13 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları aylık %9 artış ve yıllık %6,7 düşüşle 2,27 milyon adet oldu. 2022 yılında, binek araç üretimi yıllık %11,2 artışla 23,84 milyon adet, satışları yıllık %9,5 artışla 23,56 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Aralık ayında aylık %9,8 artış ve yıllık %32,1 düşüşle 258.000 adet olurken, satışları ise aylık %15,2 artış ve yıllık %20,2 düşüşle 291.000 adet seviyesinde kaydedildi. 2022 yılının tamamında ise, ticari araç üretimi yıllık %31,9 düşerek 3,19 milyon adet olurken, ticari araç satışları yıllık %31,2 düşüşle 3,3 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi aylık %3,5 ve yıllık %51,8 artışla 795.000 adet olurken, satışları aylık %3,6 ve yıllık %51,8 artışla 814.000 adet seviyesinde yer aldı ve yeni elektrikli araçların pazar payı %31,8’e ulaştı. 2022 yılında ise yeni elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık %96,9 ve %93,4 artışla 7,06 milyon adet ve 6,89 milyon adet seviyesinde kaydedilirken, pazar payı 2021’e kıyasla 12,1 puan artışla %25,6 oldu.

Aralık ayında Çin’in otomobil ihracatı aylık %1,9 düşüş ve yıllık %45,4 artışla 324.000 adet oldu. 2022 yılının tamamında ise Çin’in otomobil ihracatı yıllık %54,4 artışla 3,11 milyon adet seviyesinde yer aldı.