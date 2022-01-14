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CAAM: Çin’in binek araç üretimi 2021 yılında %7,1, satışları ise %6,5 arttı

Cuma, 14 Ocak 2022 13:48:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi Aralık ayında aylık %13,2 ve yıllık %8,4 artışla 2,52 milyon adet; satışları ise aylık %10,5 ve yıllık %2 artışla 2,42 milyon adet oldu.

2021 yılında, binek araç üretimi yıllık %7,1 artışla 21,40 milyon adet seviyesinde yer alırken, satışları yıllık %6,5 artışla 21,48 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ticari araç üretimi aylık %7,7 artarak ve yıllık %25,3 düşerek 380.000 adet ve satışları aylık %10,5 artarak ve yıllık %20,1 düşerek 364.000 adet seviyelerine yükseldi. 2021 yılının tamamında ise binek araç üretimi yıllık %10,7 düşüşle 4,64 milyon adet, satışları da yıllık %6,6 düşüşle 4,80 milyon adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  otomotiv  |  benzer haberler »


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