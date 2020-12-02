Burak Soydan: NLMK satışlarının %30’unu ekonominin toparlandığı pazarlara yönlendirdi

Çarşamba, 02 Aralık 2020 16:40:20 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşen 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"ın ikinci gününde konuşan NLMK Türkiye Genel Müdürü Burak Soydan, 2020 yılında Rusya ekonomisinin temel göstergelerde düşüşler gördüğünü ama önümüzdeki sene için tahminlerin pozitif olduğunu söyledi: Ekonomik büyümede, petrol fiyatlarında ve talepte iyileşme ile altyapı projelerine yapılacak kamu yatırımları.

Soydan, Rusya’nın 2019 yılında 71,7 milyon mt ham çelik üretirken, kapasite kullanım oranının ise %80’de yer aldığını belirterek, Rusya’da yeni kapasitelerin devreye alınmasının beklenmediğini ifade etti. Öte yandan, genelde ekonomik sıkıntılar yaşandığında düşüş göstermesi beklenen görünür çelik tüketimi ise ciddi düşüşler kaydetmedi.

Fiyatlara ilişkin olarak ise, ruble cinsinden yerel yassı çelik fiyatlarının Kasım ayı ortasında daha yüksek olduğun, ABD doları cinsinden fiyatların ise Ekim-Kasım aylarında neredeyse yatay seyrettiğini söyleyen Soydan, ihracat fiyatlarının Temmuz ayından bu yana, Asya’dan gelen güçlü talep ve küresel ekonomik faaliyetlerin canlanmasıyla birlikte toparlandığını ifade etti. Soydan, slab ihracat fiyatlarının Eylül ayı başlarında Covid öncesi seviyeleri geçtiğine dikkat çekti.

NLMK’nın pandemi sürecini nasıl geçirdiği konusunda ise, Soydan, şirketin satışlarını o sıralar tek canlı piyasa olan Uzak Doğu’ya yönlendirerek ihracat piyasalarındaki güçlü varlığı sayesinde üretim seviyelerini koruyabildiğini belirtti. Soydan, NLMK’nın satışlarının %30’unu ekonominin toparlanma gösterdiği Çin ve diğer bazı piyasalara yönlendirdiğini söyledi.