﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

British Steel yeşil hidrojen çalışması için hükümetten finansman aldı

Çarşamba, 01 Haziran 2022 14:38:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel yeniden ısıtma fırınlarında yakıt olarak kullanılan doğal gazdan yeşil hidrojene geçişe yönelik bir fizibilite çalışması için hükümetten finansman aldığını açıkladı.

Çalışma başarılı olursa şirket endüstriyel ölçekli bir deneme gerçekleştirecek. Bunun sonucunda da söz konusu teknoloji Scunthorpe’da bulunan başlıca üretim tesisi de dahil olmak üzere tüm operasyonlarında kullanılabilecek hale gelecek. 

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı’ndan alınan finansman düşük karbonlu teknolojiler ve sistemlerin geliştirilmesi için imkan sağlayacak. EDF UK, University College  London ve Materials Processing Institute ile iş birliği yapan şirket, Teesside’de yer alan profil tesisindeki operasyonlara bağlı altı aylık bir çalışma yürütüyor.

Şirket ve ortakları 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretmeyi ve 2030 ile 2035 yıllarına kadar karbon yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa çelik üretimi yatırım 

Benzer haberler

11 Nis

Tata Steel UK enerji tüketimini azaltmak için Corby tesisindeki iki soğuk haddehaneden birini değiştirecek
26 Ağu

British Steel, Skinningrove’da yeni işleme tesislerine yatırım yapacak
16 Ara

Liberty Steel güney Yorkshire Greensteel tesisinde üretimi ikiye katlayacak
10 Kas

British Steel üretim ve satışlarını artırmak için 50 milyon £ finansman aldı
12 Mar

GFG Alliance İngiltere hükümetini yerli çelik kullanmaya çağırdı
20 Eyl

Primetals British Steel’in Scunthorpe’daki filmaşin hattını yenileyecek
17 Eyl

Tata Steel Port Talbot tesisindeki 5 No’lu yüksek fırında yenileme projesine başladı
31 Ağu

Liberty Newport tesisinde 15 milyon £ değerindeki yatırım projesine başladı
29 Ağu

Tata Steel Port Talbot’taki sıcak şerit tesisinin üretim kapasitesini artırdı
18 Tem

British Steel Scunthorpe’daki filmaşin tesisine 50 milyon £ yatırım yapacak