British Steel yeşil hidrojen çalışması için hükümetten finansman aldı

Çarşamba, 01 Haziran 2022 14:38:16 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel yeniden ısıtma fırınlarında yakıt olarak kullanılan doğal gazdan yeşil hidrojene geçişe yönelik bir fizibilite çalışması için hükümetten finansman aldığını açıkladı.

Çalışma başarılı olursa şirket endüstriyel ölçekli bir deneme gerçekleştirecek. Bunun sonucunda da söz konusu teknoloji Scunthorpe’da bulunan başlıca üretim tesisi de dahil olmak üzere tüm operasyonlarında kullanılabilecek hale gelecek.

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı’ndan alınan finansman düşük karbonlu teknolojiler ve sistemlerin geliştirilmesi için imkan sağlayacak. EDF UK, University College London ve Materials Processing Institute ile iş birliği yapan şirket, Teesside’de yer alan profil tesisindeki operasyonlara bağlı altı aylık bir çalışma yürütüyor.

Şirket ve ortakları 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretmeyi ve 2030 ile 2035 yıllarına kadar karbon yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.