British Steel ürün yelpazesini genişletmek için 80 milyon £ yatırım yapıyor

Perşembe, 16 Haziran 2022 15:21:34 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel ürün yelpazesini genişletmek ve operasyonel faaliyetleri ile çevresel performansını iyileştirmek için 80 milyon £’luk yatırım yapıyor.

Yatırımın 48 milyon £’luk kısmı şirketin Scunthorpe tesisinde yeni bir kütük döküm ünitesinin kurulumu, 32 milyon £’luk kısmı ise Scunthorpe çubuk tesisinin yenilenmesi için kullanılacak. Şirketin Hollanda merkezli bağlı kuruluşu FN Steel’e de yatırım yapılıyor.

Yıl sonunda devreye alınması beklenen yeni kütük döküm ünitesi yüksek standartlara sahip kütük üreterek şirketin kapasitesini artırarak yeni pazarlara açılmasını sağlayacak.

Scunthorpe çubuk tesisinin yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra ise şirket müşterilerine 28 mm’ye kadar genişliğe, çok daha iyi yüzey kalitesine sahip filmaşin sunabilecek. Tesise kurulacak yeni ekipmanın 2023 yılında devreye alınması bekleniyor.

Şirket ayrıca FN Steel’de müşteri hizmetlerini ve ürün yelpazesini önemli ölçüde geliştirecek çok aşamalı bir yatırım planı uygulayacak. Söz konusu plan yeni bir rulo ve kütük depolama alanını içeriyor.