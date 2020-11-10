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British Steel üretim ve satışlarını artırmak için 50 milyon £ finansman aldı

Salı, 10 Kasım 2020 17:03:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, İngiltere merkezli Secure Trust Bank Commercial Finance, İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel’e, pazar fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla önümüzdeki aylarda üretim ve satışlarını genişletme planlarını desteklemek için 50 milyon £ değerinde finansman sağladı. 

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Çin merkezli Jingye Group, Mart ayında devraldığı şirketi, daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirme teminatı vermişti. British Steel şu anda tesislerini yenilemek ve performansını iyileştirmek için Teeside tesisindeki elektrik ark ocağının geliştirilmesi ve Scunthorpe tesisinde yeni bir santralin inşası gibi projelere yatırım yapıyor. 

Jingye, British Steel’in dönüşümüne 1,2 milyar £ yatırım yapıyor.


Etiketler: İngiltere  Avrupa  çelik üretimi  yatırım  |  benzer haberler »


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