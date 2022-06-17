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British Steel karbon yakalama projesini desteklemek için Drax ile iş birliği yapıyor

Cuma, 17 Haziran 2022 14:46:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel ürettiği çeliğin yenilebilir enerji şirketi Drax’ın elektrik santralinde yürütülecek dünyanın en büyük karbon yakalama ve depolama projesinin (BECCS projesi) inşasında kullanılması için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Drax ve British Steel bu iş birliğiyle İngiltere’nin iklim hedeflerine ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

British Steel’in Scunthorpe ve Teesside çelik tesislerinde üretilen profiller de dahil olmak üzere büyük altyapı projesi için yaklaşık 13.000 mt çelik gerekecek.

Drax, BECCS projesiyle 2030 yılından itibaren yılda sekiz milyon mt karbon yakalama kapasitesine sahip olacak.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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