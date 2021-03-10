British Steel, Jingye Group’un yatırımlarıyla daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edecek

Çarşamba, 10 Mart 2021 15:27:34 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Çin merkezli Jingye Group’un 2020 yılı Mart ayında British Steel’i satın almasının ardından verdiği destek ve yapacağı yatırımlarla daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye başladığını belirtti.

Şirketin açıklamasına göre, Jingye Group’un yatırımı, şirketin karbon salımı azaltma, ekipman bakımı, üretim, maliyetleri düşürme, büyümeyi destekleme ve yeni istihdam yaratma amacıyla yeni teknolojilere yapılacak.

Alımın ardından geçen bir yılda, şirket önemli operasyonel iyileşmeler elde etti, yeni ürünler piyasaya sürdü, Teesside ile Skinningrove tesislerinde 24-7 operasyon başlattı ve Immingham Bulk Terminal’in işletmesini geri aldı.

Şirket, “Ayrıca zararlarını kâra dönüştürmeye başladık. Üretimi artırıyor, maliyetleri düşürüyor ve yeni pazarlara açılıyoruz. İngiltere’nin ekonomik toparlanmasına büyük bir katkıda bulunabilecek durumdayız. Hala birçok zorluğun üstesinden gelmemiz gerekiyor ancak kaydettiğimiz ilerleme bize büyük bir umut veriyor,” diye belirtti.