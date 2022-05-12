British Steel İngiliz demir yolu şirketine ray tedarik edecek

Perşembe, 12 Mayıs 2022 12:19:00 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli British Steel, İngiliz demir yolu şirketi ile yaptığı ray tedarik sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 2 yıllık sözleşme kapsamında İngiltere’nin demir yolu altyapısını yöneten Network Rail’in başlıca tedarikçisi konumunu koruyacak.

2024 yılının Mart ayına kadar British Steel’in Scunthorpe tesisinden Network Rail’e 10 yıl içinde toplam 1 milyon mt’dan fazla (yaklaşık 19.000 km) ray tedarik edilmiş olacak.

Ray tedarikinin yanı sıra söz konusu sözleşme ile birlikte British Steel, Network Rail’e verdiği hizmetleri iyileştirmek adına uzun rayların depolanması için milyonlarca pound değerinde bir tesis ve Network Rail’in ray teslimatı yapan trenlerinin bakımı ile ilgilenecek bir tesis kuracak.