Brickwork Ratings Hint Rama Steel Tubes Limited’in kredi notunu yükseltti

Salı, 21 Aralık 2021 12:11:45 (GMT+3) | Kalküta

Brickwork Ratings (BWR), Hint boru üreticisi Rama Steel Tubes Limited’in (RSTL) uzun vadeli kredi notunu BWR BBB’ye, kısa vadeli kredi notunu BWR A3+’a yükselttiğini ve görünümünü durağan olarak belirlediğini duyurdu.

BWR tarafından yapılan açıklamada, “Kredi notundaki yükseliş, RSTL’nin ticari ve finansal risk profilinin 2020-2021 mali yılında ve 2021-2022 mali yılının ilk yarısında önemli ölçüde toparlandığını gösteriyor. Toplam üretim kapasitesinin 168.000 mt’dan 228.000 mt seviyesine çıkması sonucunda şirketin faiz, amortisman ve vergi hariç satış gelirleri ile kârı yükseldi. Şirketin kırk yılı aşkın süredir sektörde yer alması, geniş ürün portföyü ve coğrafi konumu kredi notuna katkı sağlamaya devam ediyor. Ancak, sermaye yoğun faaliyetler, döngüsel ekonomi, hammadde fiyatlarındaki dalgalanma ve sektördeki kıyasıya rekabet, söz konusu avantajları kısmen dengeliyor,” sözlerine yer verildi.

RSTL, boru ile yapısal çelik ürünleri üretiyor ve otomotiv sektöründe kullanılan kutu profil ihracatı yapıyor.