Brickwork Ratings: Hindistan’da yüksek çelik fiyatları 2021-2022 mali yılının ikinci yarısında düşmeyecek

Perşembe, 17 Haziran 2021 14:01:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Brickwork Ratings tarafından yayımlanan raporda, ülkede görülen yüksek çelik fiyatlarının, pandeminin ikinci dalgasının ardından talepte beklenen artışla birlikte 2021-2022 mali yılının ikinci yarısında düşmeyeceği belirtildi.

Rapora göre, yerel çelik fiyatlarının, ithalat fiyatlarına kıyasla halen %15-20 düşük olması, yerel fiyatların daha da artmasına olanak tanıyor.

Raporda, “Üretim zincirindeki mevcut darboğaz nedeniyle teslimatların zaten bekleme listesine alınmışken, otomotiv sektörü talebinin ikinci yarıdaki festival sezonunda artması bekleniyor. Ayrıca, inşaat ve emlak sektörlerinde de toparlanma olduğu açıkça görülüyor. Bu yüzden, çelik fiyatlarının yakın gelecekte düşüş göstermesi için bir neden gözükmüyor,” açıklamasına yer verildi.