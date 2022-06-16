﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın sanayi üretimi Mayıs ayında arttı

Perşembe, 16 Haziran 2022 09:28:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın sanayi üretim endeksi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 46,5 puan seviyesine kıyasla 53,6 puan seviyesine yükseldi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması artış, altında yer alması ise düşüş olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda sanayi kapasite kullanım oranı %70 seviyesinde yer alarak 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek Mayıs ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Talep, hammadde alım ve iş gücü endeksleri geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerde yer alıyor.

Brezilya Sanayi Konfederasyonu, sanayicilerin yerel talepteki artış doğrultusunda sanayi üretim endeksinin 59,1 puan seviyesine çıkmasını ve ihracat endeksinin neredeyse 53,5 puan seviyesinde sabit kalmasını beklediklerini belirtti.

Öte yandan yatırım endeksi, uzun vadeli ortalamanın 51,1 puan seviyesinde yer almasının ardından 56,4 puan seviyesine yükselerek şimdiye kadar kaydedilen en yüksek değer oldu.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Vale’nin demir cevheri üretimi birinci çeyrekte düştü, kömür üretimi arttı

20 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %21,7 düştü

09 Mar | Çelik Haberler

Vale’nin demir cevheri ve kömür üretimi 2021’de arttı

14 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak ayında %27,4 düştü

11 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi 2021’de %11,6 arttı

10 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %12,9 arttı

08 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %16,7 arttı

16 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %33 arttı

05 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %45,8 arttı

07 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Haziran döneminde %57,5 arttı

06 Ağu | Çelik Haberler