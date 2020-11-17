Brezilya’nın pik demir ihracatı Ocak-Ekim döneminde %31,3 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 15:50:02 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Brezilya’nın pik demir ihracatı, yıllık %31,3 artışla 3,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Brezilya’nın toplam pik demir ihracatının %51,9’unu oluşturan Çin, en önemli tüketicilerden biri olarak kaldı ve aynı zamanda Brezilya’nın pik demir ihracatındaki artışın başlıca etkeni oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu dönemde ABD ise Brezilya’nın toplam pik demir ihracatından %20,3 pay aldı.

Yalnızca Ekim ayında, Brezilyanın pik demir ihracatı yıllık bazda %4,4 ve aylık bazda da neredeyse iki kat artışla 382.762 mt seviyesinde gerçekleşti.