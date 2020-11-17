﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın pik demir ihracatı Ocak-Ekim döneminde %31,3 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 15:50:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Brezilya’nın pik demir ihracatı, yıllık %31,3 artışla 3,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Brezilya’nın toplam pik demir ihracatının %51,9’unu oluşturan Çin, en önemli tüketicilerden biri olarak kaldı ve aynı zamanda Brezilya’nın pik demir ihracatındaki artışın başlıca etkeni oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu dönemde ABD ise Brezilya’nın toplam pik demir ihracatından %20,3 pay aldı.

Yalnızca Ekim ayında, Brezilyanın pik demir ihracatı yıllık bazda %4,4 ve aylık bazda da neredeyse iki kat artışla 382.762 mt seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  hammaddeler  Güney Amerika  pik demir  Brezilya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Kas

Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %5,5 düştü
17  Kas

En son yapılan Brezilya çıkışlı pik demir bağlantısıyla hedeflenen fiyata ulaşıldı
16  Kas

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 arttı
13  Kas

Küresel pik demir tedarikçileri iyimser, görünüm temkinli
09  Kas

Brezilya çıkışlı pik demir Çin’e yapılan yeni bağlantıyla yükselişe geçti