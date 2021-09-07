Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %45,8 arttı

Salı, 07 Eylül 2021 09:48:48 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Temmuz ayında motorlu araç üretimi Haziran ayına göre %2 ve geçen yılın aynı ayına göre %4,2 düşüşle 163.556 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %45,8 artarak 1.312.026 adede yükseldi.

Rapora göre, Temmuz ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %3,8 düşüş ve yıllık %0,6 artışla toplam 175.453 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk yedi ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %27,1 artarak 1.249.626 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Temmuz ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %29,1 ve yıllık %18,4 düşüşle toplam 23.766 adet oldu. Yılın Ocak-Temmuz döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %50,7 artışla 223.898 adet oldu.