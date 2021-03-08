Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %0,2 arttı

Pazartesi, 08 Mart 2021 11:33:49 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Şubat ayında motorlu araç üretimi Ocak ayına göre %1,3 ve geçen yılın aynı ayına göre %3,5 düşüşle 197.035 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %0,2 artarak 396.742 adede yükseldi.

Rapora göre, Şubat ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %2,2 ve yıllık %16,7 düşüşle toplam 167.391 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk iki ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %14,2 düşerek 338.537 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Şubat ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %32 artış ve yıllık %12,2 düşüşle toplam 33.064 adet oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %0,2 düşüşle 58.104 adet oldu.