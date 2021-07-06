Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %55,6 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 12:03:15 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Mayıs ayında motorlu araç üretimi Nisan ayına göre %1 ve geçen yılın aynı ayına göre %347,6 artışla 192.843 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %55,6 artarak 681.532 adede yükseldi.

Rapora göre, Mayıs ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %7,7 ve yıllık %203,4 artışla toplam 188.678 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk dört ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %31,9 artarak 891.720 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Mayıs ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %9,1 ve yıllık %855,4 artışla toplam 36.974 adet oldu. Yılın Ocak-Mayıs döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %66,5 artışla 166.610 adet oldu.