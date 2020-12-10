Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %35 düştü

Perşembe, 10 Aralık 2020 12:32:48 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Kasım ayında motorlu araç üretimi Ekim ayına göre %0,7 ve geçen yılın aynı ayına göre %4,7 artışla 238.200 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %35 düşerek 1.804.759 adede geriledi.

Rapora göre, Kasım ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %4,6 artışla ve yıllık %7,1 düşüşle toplam 225.010 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk 11 ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %28,1 düşerek 1.814.470 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Kasım ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %26,2 ve yıllık %38,6 artışla toplam 44.007 adet oldu. Yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %28,4 düşüşle 285.925 adet oldu.