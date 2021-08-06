Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Haziran döneminde %57,5 arttı

Cuma, 06 Ağustos 2021 10:27:44 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Haziran ayında motorlu araç üretimi Mayıs ayına göre %13,4 düşüş ve geçen yılın aynı ayına göre %69,6 artışla 166.947 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %57,5 artarak 1.148.470 adede yükseldi.

Rapora göre, Haziran ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %3,3 düşüş ve yıllık %37,4 artışla toplam 182.453 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk altı ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %32,8 artarak 1.074.173 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Haziran ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %9,4 düşüş ve yıllık %72,6 artışla toplam 33.512 adet oldu. Yılın Ocak-Haziran döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %67,5 artışla 200.132 adet oldu.