Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %16,7 arttı

Salı, 16 Kasım 2021 11:44:01 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Ekim ayında motorlu araç üretimi Eylül ayına göre %2,6 artış ve geçen yılın aynı ayına göre %24,8 düşüşle 177.864 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %16,7 artarak 1.827.707 adede yükseldi.

Rapora göre, Ekim ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %4,7 artış ve yıllık %24,5 düşüşle toplam 162.349 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk 10 ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %9,5 artarak 1.739.834 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Ekim ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %26,1 ve yıllık %14,6 artışla toplam 29.803 adet oldu. Yılın Ocak-Ekim döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %26,8 artışla 306.784 adet oldu.