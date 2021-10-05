Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %33 arttı

Salı, 05 Ekim 2021 10:05:05 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Ağustos ayında motorlu araç üretimi Temmuz ayına göre %0,3 artış ve geçen yılın aynı ayına göre %21,9 düşüşle 164.027 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %33 artarak 1.476.053 adede yükseldi.

Rapora göre, Ağustos ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %1,5 ve yıllık %5,8 düşüşle toplam 172.784 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk sekiz ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %21,9 artarak 1.422.410 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Ağustos ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %23,9 ve yıllık %5,5 artışla toplam 29.443 adet oldu. Yılın Ocak-Ağustos döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %43,5 artışla 253.341 adet oldu.