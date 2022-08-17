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Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı Temmuz ayında sertçe düştü

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 09:29:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı bu yılın Temmuz ayında, bir önceki ay kaydedilen 124.900 mt’a ve Mayıs ayında kaydedilen 70.100 mt’a kıyasla 24.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu düşüşte, Çin’e yapılan ihracatın Haziran ayında kaydedilen 120.600 mt’a ve Mayıs ayında kaydedilen 66.600 mt’a kıyasla 16.800 mt seviyesine gerilemesi etkili oldu.

Temmuz ayında Asya’ya 116$/mt FOB’dan yapılan ihracat 21.900 mt ve Kolombiya’ya 366$/mt FOB’dan yapılan ihracat 2.700 mt seviyelerinde yer alırken, İngiltere, Avrupa ve ABD’ye de küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Ülkenin 11 eyaletinde yer alan madenlerden çıkarılan farklı kalite manganez cevherinin ihraç edilmesi sonucu fiyat aralığı genişledi ve ortalama satış fiyatı 152$/mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Brezilya’nın aylık manganez cevheri ihracatı ortalama 143.000 mt seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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