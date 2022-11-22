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Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı Ekim ayında azaldı

Salı, 22 Kasım 2022 09:37:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı bu yılın Ekim ayında, bir önceki ay kaydedilen 108.900 mt’a kıyasla 101.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda 74.300 mt’u 130$/mt FOB’dan Çin’e ve 2.600 mt’u 164/mt FOB’dan Vietnam’a olmak üzere Asya’ya toplam 100.500 mt ihracat gerçekleştirildi. Ayrıca Kolombiya, İtalya ve ABD’ye de küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Ülkenin dokuz eyaletinde yer alan madenlerden çıkarılan farklı kalite manganez cevherinin ihraç edilmesi sonucu fiyat aralığı genişledi ve ortalama satış fiyatı 124$/mt FOB seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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