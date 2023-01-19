Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı Aralık ayında yeniden düştü

Perşembe, 19 Ocak 2023 09:52:38 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 57.400 mt’a ve Ekim ayında kaydedilen 101.700 mt’a kıyasla 53.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Çin’e 95$/mt FOB’da 50.500 mt, Kolombiya’ya 345$/mt FOB’dan 1.600 mt ve Vietnam’a 86$/mt FOB’dan 1.000 mt satış gerçekleştirildi. Satışı yapılan manganez cevherinin kalitesinin farklılık göstermesine bağlı olarak fiyat aralığı genişledi. Ayrıca ABD ve Avrupa’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

2022 yılında ülkenin manganez cevheri ihracatı bir önceki yıl kaydedilen 1,73 milyon mt’a kıyasla 1,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.