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Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı Ağustos ayında arttı

Cuma, 23 Eylül 2022 09:14:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı bu yılın Ağustos ayında, bir önceki ay kaydedilen 24.900 mt’a kıyasla 72.421 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hindistan’a 123$/mt FOB’dan yapılan ihracat 54.681 mt, Çin’e 164$/mt FOB’dan yapılan ihracat 16.014 mt ve Vietnam’a 94$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.546 mt seviyelerinde yer alırken, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Ülkenin 12 eyaletinde yer alan madenlerden çıkarılan farklı kalite manganez cevherinin ihraç edilmesi sonucu fiyat aralığı genişledi ve ortalama satış fiyatı 132$/mt seviyesinde yer aldı.

Brezilya’nın manganez cevheri rezervlerinin %98,2’si Para, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul ve Amapa eyaletlerinde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ülkenin aylık manganez cevheri ihracatı ortalama 143.000 mt seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik İth/ihr İstatistikleri 

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