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Brezilya’nın kütük ihracatı Nisan ayında sertçe arttı

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 09:29:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın kütük ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 12.300 mt’a kıyasla 59.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Gerdau’nun ABD’ye 681$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 36.700 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 800$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 2.400 mt ve Arjantin’e 651$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.000 mt seviyelerinde yer aldı. ArcelorMittal ise Arjantin’e yaptığı 15.000 mt’luk kütük satışını 721$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirdi.

Ülkenin toplam kütük ihracatı geçtiğimiz yıl 188.800 mt seviyesinde yer almıştı. Dış piyasalara verilen ortalama fiyat 614$/mt olurken, toplam ihracatın 78.300 mt’u Aralık ayında yapıldı.


Etiketler: kütük uzun ürünler yarı ürünler Brezilya Güney Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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