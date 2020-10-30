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Brezilya’nın görünür uzun mamul tüketimi 2021’de %6-8 artacak

Cuma, 30 Ekim 2020 09:58:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Gerdau’nun CEO’su Gustavo Werneck, 2021’de Brezilya’nın görünür uzun mamul tüketiminin bu yıla kıyasla %6-8 oranında artabileceğini söyledi.

Brezilya Çelik Birliği IABr, yakın zaman önce bu yıl Brezilya’nın görünür çelik tüketiminin yıllık %4,7 düşüşle 19,9 milyon mt olacağını belirtmişti. IABr’ın en son açıkladığı çelik istatistik öngörüleri, yıllık bazda düşüşe rağmen, Covid-19 sonrası iyileşmeye işaret ediyordu.

Gustavo Werneck, analistlere, Brezilya inşaat sektörünün çelik ürünlerine güçlü talep göstermeye devam ettiğini ve ülkedeki altyapı projelerinin karşılanması için uzun mamul siparişlerinin artabileceğini söyledi.

Werneck, “Kısa vadeli talebi karşılamak için hazırlık yapıyoruz. 2021’in başına kadar iyi miktarda siparişimiz var,” şeklinde konuştu.


Etiketler: uzun ürünler  Güney Amerika  tüketim  Brezilya  |  benzer haberler »


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