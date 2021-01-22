Brezilyalı çelik üreticisi, Tocantins tesisi için 5,5 milyon $ yatırım yapacak

Cuma, 22 Ocak 2021 10:50:29 (GMT+3) | Sao Paulo

Noticia do Tocantins'in haberine göre, Grupo Cearense'nin bir parçası olan Brezilyalı çelik üreticisi MRX Siderúrgica Norte Brasil, Tocantins eyaletindeki Barrolândia şehrinde bir tesis kurmak için 30 milyon BRL (5,5 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor.

Şirket, tesisin faaliyete geçirilmesi için bir tarih veya özel bir plan açıklamasa da, bölgede yaklaşık 300 istihdam oluşturmayı planlıyor.

MRX’in sahibi olan Grupo Cearense, aynı zamanda Brezilyalı çelik üreticisi Sinobras’ı da işletiyor. 380.000 mt çelik üretim kapasitesine sahip olan Sinobras, geçtiğimiz günlerde haddehane kapasitesinin %86’sı ile çalıştığını söyledi.