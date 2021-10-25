Brezilyalı AVB bu yıl içerisinde satış gelirlerinin artmasını bekliyor

Pazartesi, 25 Ekim 2021 10:13:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Ferroeste Group’un bağlı kuruluşu Brezilyalı çelik üreticisi Aço Verde do Brasil (AVB), satış gelirlerini bu yıl içerisinde 2 milyar BRL (350,8 milyon $) seviyesine çıkarmayı beklediğini belirtti.

Şirket, önümüzdeki yıl, net satış gelirlerinin 3 milyar BRL (526 milyon $) seviyesine çıkmasını bekliyor. %50 kapasite ile faaliyet gösteren AVB, bu yıl, 300.000 mt çelik üretmeyi ve 2025 yılına kadar üretim seviyesini 600.000 mt seviyesine yükseltmeyi beklediğini ekledi.

Bu yılın ilk yarısında, Aço Verde’nin satış gelirleri yıllık %138 artışla 865,9 milyon BRL (151,8 milyon $), AVFÖK’ü ise yıllık %265 artarak 400,8 milyon BRL (70,3 milyon $) seviyelerinde yer aldı.

Şirket, yaklaşık 250 milyon BRL (43,8 milyon $) değerindeki ilk tahvilini ihraç ettiğini ve buradan elde edilen gelirin, hammadde satın alımıyla birlikte borç ödemelerinde kullanılacağını bildirildi.