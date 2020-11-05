﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’da Minas Gerais eyaleti baraj gözetleme tesisini açtı

Perşembe, 05 Kasım 2020 11:42:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’da üretilen demir cevherinin çoğunun konsantre edildiği Minas Gerais eyaleti, baraj gözetleme tesisinin açılışını yaptı.

Eyaletin çevresel birimlerinden biri olan FEAM’ın merkezinde, Bölgesel Çevre Gözetleme Jeoteknoloji Merkezi (CGMat) faaliyete başlatıldı. Merkez, Minas Gerais eyaletindeki barajları çevresel bağlamda gözetleyerek ve değerlendirerek çalışmalar yapacak ve haritalandırma için veri toplayacak.

Çevre regülatörü Semad’dan Marilia Melo, “Burası, barajlar dahil çevresel felaketleri takip etmemize yarayan teknolojik sisteme sahip, sürekli bir gözetleme platformu,” şeklinde konuştu.

Melo, söz konusu sistemin aynı zamanda, acil durum olduğunda Minas Gerais’in buna daha çabuk ve kesin hamlelerle yanıt verebilmesine imkan sağlayacağını söyledi.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11  Kas

Vale piyasaya aşırı bir demir cevheri arzı sağlamayacak
10  Kas

Brezilyalı ANM barajları gözetlemek için onaylanan hükümet fonunun yalnızca %40’ını kullanabildi
30  Eki

Brezilya’nın görünür uzun mamul tüketimi 2021’de %6-8 artacak
28  Eki

ArcelorMittal Brazil Tubarão tesisindeki 3 No’lu yüksek fırını yeniden faaliyete başlatıyor
26  Eki

Brezilyalı çelik distribütörlerinin çelik stoku tükeniyor