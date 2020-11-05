Brezilya’da Minas Gerais eyaleti baraj gözetleme tesisini açtı

Perşembe, 05 Kasım 2020 11:42:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’da üretilen demir cevherinin çoğunun konsantre edildiği Minas Gerais eyaleti, baraj gözetleme tesisinin açılışını yaptı.

Eyaletin çevresel birimlerinden biri olan FEAM’ın merkezinde, Bölgesel Çevre Gözetleme Jeoteknoloji Merkezi (CGMat) faaliyete başlatıldı. Merkez, Minas Gerais eyaletindeki barajları çevresel bağlamda gözetleyerek ve değerlendirerek çalışmalar yapacak ve haritalandırma için veri toplayacak.

Çevre regülatörü Semad’dan Marilia Melo, “Burası, barajlar dahil çevresel felaketleri takip etmemize yarayan teknolojik sisteme sahip, sürekli bir gözetleme platformu,” şeklinde konuştu.

Melo, söz konusu sistemin aynı zamanda, acil durum olduğunda Minas Gerais’in buna daha çabuk ve kesin hamlelerle yanıt verebilmesine imkan sağlayacağını söyledi.