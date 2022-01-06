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Brezilya’da inşaat faaliyetleri Kasım ayında artış gösterdi

Perşembe, 06 Ocak 2022 09:33:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat sektörü faaliyetleri Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 51,7 puana ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 50,3 puana kıyasla 48,5 puan seviyesinde yer aldı.

0-100 arasındaki skalada, değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, Ekim ayında kaydedilen %66’ya kıyasla değişim göstermeyerek ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen %63’e kıyasla artarak %66 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam ise Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 50,3 puana ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 49,1 puana kıyasla 49 puan seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: inşaat  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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