Brezilya yüksek mahkemesi CSN, Usiminas ve Cosipa’ya kesilen para cezasının ödenmesine hükmetti

20 yıldan fazla bir süredir devam eden hukuk mücadelesinin ardından Brezilya yüksek mahkemesi, rekabet kurumu Cade’nin yerel çelik üreticileri Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Usiminas ve Cosipa’ya kestiği para cezasının ödenmesine hükmetti.
Faizlerle birlikte yaklaşık 4 milyon $ seviyesinde yer aldığı tahmin edilen para cezası, söz konusu üreticilerin 1996 ve 1997 yıllarında yassı mamul fiyat düzenlemesinde kullandıkları rekabeti engelleyici politika nedeniyle 1999 yılında kesilmişti.
Üreticiler Cade’nin kararına geçtiğimiz yıla kadar asliye mahkemelerinde itiraz etmiş, CSN geçtiğimiz yıl kararı yüksek mahkemeye taşımıştı.
Usiminas 2004 yılında Cosipa’nın kontrolünü devralmıştı.