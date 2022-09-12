﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya yüksek mahkemesi CSN, Usiminas ve Cosipa’ya kesilen para cezasının ödenmesine hükmetti

Pazartesi, 12 Eylül 2022 10:25:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

20 yıldan fazla bir süredir devam eden hukuk mücadelesinin ardından Brezilya yüksek mahkemesi, rekabet kurumu Cade’nin yerel çelik üreticileri Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Usiminas ve Cosipa’ya kestiği para cezasının ödenmesine hükmetti.

Faizlerle birlikte yaklaşık 4 milyon $ seviyesinde yer aldığı tahmin edilen para cezası, söz konusu üreticilerin 1996 ve 1997 yıllarında yassı mamul fiyat düzenlemesinde kullandıkları rekabeti engelleyici politika nedeniyle 1999 yılında kesilmişti.

Üreticiler Cade’nin kararına geçtiğimiz yıla kadar asliye mahkemelerinde itiraz etmiş, CSN geçtiğimiz yıl kararı yüksek mahkemeye taşımıştı.

Usiminas 2004 yılında Cosipa’nın kontrolünü devralmıştı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Usiminas Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

Benzer Haber ve Analizler

CSN, Gerdau ve Usiminas’ın net kârı dördüncü çeyrekte düşecek

14 Oca | Çelik Haberler

Vale, Usiminas, CSN ve Vallourec şiddetli yağışlar nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

11 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çelik sektörü yükseliş ivmesini sürdürecek

22 Haz | Çelik Haberler

CSN ve Usiminas çelik fiyatlarını %10,2-12 artırdı

04 Ara | Çelik Haberler

Inda: Usiminas ve ArcelorMittal Brazil çelik fiyatlarını artıracak

22 Haz | Çelik Haberler

Gerdau, Usiminas ve CSN’nin kredi notu azalan talep nedeniyle düşürüldü

28 Nis | Çelik Haberler

CSN’nin Usiminas hisselerini satışı için son tarih ertelendi

22 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın reformist politikaları çelik ithalatı vergilerinin düşmesine neden olabilir

10 Oca | Çelik Haberler

Komisyon CSN’in Ternium’u hisse satmaya zorlama yönündeki talebini reddetti

07 Haz | Çelik Haberler

CSN Usiminas’taki hisselerinin satışını henüz tamamlamadı

19 Oca | Çelik Haberler