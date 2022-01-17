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Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu madencilik vergisinden 1,8 milyar $ kazanç sağladı

Pazartesi, 17 Ocak 2022 09:36:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

2021 yılında, madencilik vergisi, demir cevheri satış tonajı ile fiyatlarının yükselmesine ve Brezilya realinin ABD doları karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak yıllık %68,9 artış kaydetti. ANM’nin madencilik vergisi dahil olmak üzere toplam vergi gelirleri 10,6 milyar BRL (1,91 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Ülkenin en büyük ve başlıca demir cevheri üretim merkezi olan Minas Gerais eyaletinde yer alan madencilerden ve demir cevheri üreticilerinden alınan vergiler, toplam madencilik vergisinin 4,6 milyar BRL’sini (831,9 milyon $) oluşturdu.


Etiketler: madencilik  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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