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Brezilya Rekabet Kurumu CSN’nin Usiminas’ta sınırlı hissesi olmasına izin verdi

Pazartesi, 19 Eylül 2022 12:16:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Rekabet Kurumu Cade, yerel çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) Usiminas’ın yönetimine müdahalede bulunmama koşuluyla şirkette %5’ten fazla hissesi bulunabileceğini belirtti.

CSN 2011 yılında Usiminas’ın yönetimine müdahale etme amacıyla şirketten hisse satın almaya karar vermişti. Ancak Cade 2014 yılında hisse satışını %5 ile sınırlandırmıştı. CSN’nin söz konusu tarihte Usiminas’ta %17,43 hissesi bulunuyordu.

CSN’nin hisse satışını yasal sorunlardan bu yana ertelediği ve Cade’nin söz konusu politikasında değişikliğe gittiği biliniyor.

Önümüzdeki birkaç haftalık süre içerisinde bir araya gelmesi beklenen rekabet kurumu danışmanları kararı gözden geçirecek.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Usiminas Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

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