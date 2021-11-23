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Brezilya mahkemesi Brumadinho faciası için Vale’nin 17,9 milyon $ tazminat ödemesine hükmetti

Salı, 23 Kasım 2021 09:37:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya mahkemesi, madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin, Brumadinho demir cevheri barajı felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 milyon BRL (17,91 milyon $) tazminat ödemesine hükmetti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, ülkedeki diğer mahkemeler de Vale’nin bireysel veya toplu tazminat ödemesine hükmetmişti. Şirket, Brumadinho faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla 1.700’den fazla anlaşma imzalandığını ve 1,1 milyar BRL’den (197 milyon $) fazla tazminat ödendiğini belirtti.


Etiketler: madencilik  Vale  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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