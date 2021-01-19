Brezilya madencilik kurumu artan Covid vakaları nedeniyle kararları erteleyebilir

Salı, 19 Ocak 2021 10:55:20 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madencilik regülatörü Ulusal Madencilik Kuruluşu (ANM), ülkede artan Covid vakalarına bağlı olarak bir kez daha kararları ve itirazları ertelemeyi düşündüğünü söyledi. Regülatör, geçtiğimiz yılın Mart ayında da pandeminin Brezilya’yı vurmasıyla benzer bir karar almıştı.

ANM, önce kararları ve itirazları 40 gün erteledi, bu da bazı kararları ve süreçleri işleme koymasının normalden daha uzun süreceği anlamına geliyordu. Regülatör daha sonra Mart’ta açıklanan 40 günlük ertelemeyi Nisan’a ve daha yakın zamanda Aralık 2020’ye kadar uzattı.

Kuruluş, bu kararın demir cevheri barajları dahil olmak üzere barajların denetlenmesini kapsamadığını söyledi. ANM, madencilik süreçleri ve kararları için yeni bir erteleme olduğunu henüz duyurmadı.