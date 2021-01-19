﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya madencilik kurumu artan Covid vakaları nedeniyle kararları erteleyebilir

Salı, 19 Ocak 2021 10:55:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madencilik regülatörü Ulusal Madencilik Kuruluşu (ANM), ülkede artan Covid vakalarına bağlı olarak bir kez daha kararları ve itirazları ertelemeyi düşündüğünü söyledi. Regülatör, geçtiğimiz yılın Mart ayında da pandeminin Brezilya’yı vurmasıyla benzer bir karar almıştı.

ANM, önce kararları ve itirazları 40 gün erteledi, bu da bazı kararları ve süreçleri işleme koymasının normalden daha uzun süreceği anlamına geliyordu. Regülatör daha sonra Mart’ta açıklanan 40 günlük ertelemeyi Nisan’a ve daha yakın zamanda Aralık 2020’ye kadar uzattı.

Kuruluş, bu kararın demir cevheri barajları dahil olmak üzere barajların denetlenmesini kapsamadığını söyledi. ANM, madencilik süreçleri ve kararları için yeni bir erteleme olduğunu henüz duyurmadı.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  madencilik  Corona virüsü  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14  Oca

Brezilyalı ferroalyaj üreticisi Ferbasa 20 yıllık enerji anlaşması imzaladı
13  Oca

Planner: CSN mükemmel bir ivme yaşıyor
12  Oca

Samarco’nun ilk pelet sevkiyatına dair yeni detaylar açıklandı
11  Oca

Vale’nin sınırlı üretime rağmen 2021’de güçlü sonuç açıklaması bekleniyor
08  Oca

Samarco Avrupa’ya demir cevheri peleti ihraç edecek