Brezilya Devlet Hazinesi MMX’in 598 milyon $ değerindeki borcunu tahsil etmek istiyor

Cuma, 02 Nisan 2021 12:05:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Devlet Hazinesi Vekili (PGFN), şu anda iflas koruması altında bulunan MMX şirketinin 3,9 milyar BRL (yaklaşık 598 milyon $) değerinde borcunu tahsil etmeyi planlıyor.

Şirketin kurucusu ve eski CEO’su Eike Batista, şirketin faaliyetlerini yeniden başlatmaya çalıştı. Batista, MMX’i iflastan kurtarmak adına talepte bulundu. 31 Mart tarihinde gerçekleşmesi beklenen talep değerlendirmesi 14 Nisan tarihine ertelendi.

PGFN’nin borcu icra etmeye çalışması, hem Batista’nın hem de MMX’in faaliyetlerine yeniden dönmesini engelleyebilir.

MMX’in gelir vergilerini ve para cezalarını ödemediği belirtildi.