﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya çelik sektörü artan yerel talebi karşılamak için 8 milyar $ yatırım yapacak

Salı, 17 Ağustos 2021 09:16:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya çelik sektörünün 2021-2025 yılları arasında 8 milyar $ yatırım yapmasının beklendiği öğrenildi.

Brezilya Çelik Birliği Başkanı Marco Polo de Mello Lopes, yerel üreticilerin, pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin üzerinde üretim yapmasıyla birlikte çelik arzının normalleştiğini ifade etti. Ayrıca, çelik sektörünün kapasite kullanım oranının şu an %73,5 seviyesinde yer aldığını ekledi.

Lopes, ülkenin ham çelik üretiminin bu yıl içerisinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ve görünür çelik tüketimi ile iç piyasa satışlarının ise 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasını öngördüğünü söyledi.

Başkan sözlerine, “Ülkede aşılama oran arttığı için ekonomiye olan güvenimiz tam. Bununla birlikte, çelik talebi istikrar kazandı,” şeklinde devam etti.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  Brezilya  yatırım  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12  Ağu

CSP’nin üretimi yüksek fırını yakınlarında çıkan yangından etkilenmedi
11  Ağu

ArcelorMittal Brazil 2022 yılının Ocak ayına kadar yeni bir haddehane inşa edecek
10  Ağu

Gerdau Minas Gerais eyaletinde 1 milyar $’dan fazla yatırım yapacak
06  Ağu

Gerdau Brezilya’daki sıcak sac ve yapısal profil kapasite genişletme projesine 500 milyon $ yatırım yapacak
26  Tem

Brezilya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında ve yılın ilk yarısında artış gösterdi