Brezilya çelik sektörü artan yerel talebi karşılamak için 8 milyar $ yatırım yapacak

Salı, 17 Ağustos 2021 09:16:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya çelik sektörünün 2021-2025 yılları arasında 8 milyar $ yatırım yapmasının beklendiği öğrenildi.

Brezilya Çelik Birliği Başkanı Marco Polo de Mello Lopes, yerel üreticilerin, pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin üzerinde üretim yapmasıyla birlikte çelik arzının normalleştiğini ifade etti. Ayrıca, çelik sektörünün kapasite kullanım oranının şu an %73,5 seviyesinde yer aldığını ekledi.

Lopes, ülkenin ham çelik üretiminin bu yıl içerisinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ve görünür çelik tüketimi ile iç piyasa satışlarının ise 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasını öngördüğünü söyledi.

Başkan sözlerine, “Ülkede aşılama oran arttığı için ekonomiye olan güvenimiz tam. Bununla birlikte, çelik talebi istikrar kazandı,” şeklinde devam etti.