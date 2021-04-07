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Brezilya Başsavcılık Dairesi çelik üreticisine verilen 7,8 milyon $ para cezasını iptal etmedi

Çarşamba, 07 Nisan 2021 13:39:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Başsavcılık Dairesi AGU, adı açıklanmayan Brezilya merkezli bir çelik üreticisine ruhsatsız bir şekilde kömür ithal ettiği için verilen 7,8 milyon $ (44 milyon BRL) para cezasını iptal etmedi.

AGU, ilk olarak Brezilya çevre regülatörü Ibama’nın verdiği para cezasının yürürlükte kalmasına karar verdi. Söz konusu çelik üreticisi, hammaddeyi kurallara uygun bir şekilde aldığını ve Ibama’nın belirli bir bilgiyi gözden kaçırarak para cezası verdiğini ileri sürerek, AGU’dan cezayı iptal etmesini talep etti.

Pará eyaleti mahkemesi cezayı askıya aldı ancak AGU bu kararı temyize götürdü. Sonuç olarak, daha yüksek bir mahkeme cezanın sürdürülmesine karar verdi ve dolayısıyla Ibama artık para cezasının ödenmesini talep edebilir.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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