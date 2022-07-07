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Bowen Coking Coal Bluff madeninin ilk kömür sevkiyatını gerçekleştirdi

Perşembe, 07 Temmuz 2022 14:14:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı kömür üreticisi Bowen Coking Coal Ltd. Blackwater yakınlarındaki Bluff madeninin ilk kömür sevkiyatını gerçekleştirerek Queensland’in yeni bağımsız koklaşabilir taş kömürü madencisi olma yolunda bir adım daha atmış oldu. Güçlü kömür fiyatları karşısında Bowen’ın 35.000 mt’luk ilk ultra düşük uçuculukta pulverize kömür teslimatı geçtiğimiz hafta Tayvanlı bir şirkete yapıldı.

Bowen’ın Genel Müdürü Gerhard Redelinghuys, “Bluff madeninin yaptığımız ilk sevkiyatın ardından üretimimizin hızlıca artacağını öngörüyoruz. Söz konusu madende bu çeyreğin devamında düzenli üretim yapılacağından Ağustos ve Eylül aylarında tekrar satışlarımız olacak. Burton devralımını tamamlamamızla birlikte, bu yıl devreye girecek yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü portföyümüz bulunuyor. Hedefimiz ise 2024 yılında 5 milyon mt üretime ulaşmak,” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında devralınan Bluff madeninde Nisan ayında ilk kömür üretimi yapıldı. Madende kömür üretiminin önümüzdeki ayın sonu itibarıyla aylık 80.000-100.000 mt civarına çıkması, 4 ila 6 yıl içinde ise küresel çelik sektörüne hizmet vermek üzere yıllık üretimin 1 milyon mt ile 1,2 milyon mt arasına çıkması bekleniyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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