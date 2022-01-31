Botaş sanayi tüketicilerine verdiği gazın kısıntı oranını düşürdü, elektrik kısıtlaması sona erdi

Pazartesi, 31 Ocak 2022 15:19:58 (GMT+3) | İstanbul

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (Botaş), 20 Ocak tarihinde İran’dan Türkiye’ye gaz akışının teknik sebeplerle 10 gün boyunca kesileceğini bildirmişti. İran’ın gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını ve sanayi tüketicilerine yapılan %40 oranındaki doğal gaz kısıtlamasının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla %20’ye düşürüldüğünü açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak tarihi itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

10 günlük gaz kesintisi sebebiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ülke genelinde organize sanayi bölgelerine 24 Ocak itibarıyla en az üç gün elektrik kısıtlaması uygulamıştı. Bu kısıtlamalar çelik sektörünü de etkiledi ve bazı haddehanelerde üretim düşüşleri ya da vardiya azaltma yoluna gidildi.