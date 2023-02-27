Borusan Mannesmann’ın net kâr 2022’de rekor seviyeye yükseldi

Pazartesi, 27 Şubat 2023 11:52:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann 2022 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kâr önceki yıl kaydedilen 94,42 milyon TL net kâra kıyasla 1,35 milyar TL seviyesinde yer alarak rekor seviyeye ulaşırken, söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise küresel pazarlardaki büyüme sayesinde yıllık %220,9 artışla 22,2 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Borusan Mannesmann yılın tamamında birinci kalite çelik boru satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13 artarak 721.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirket birinci kalite çelik boru satışlarının %69’u küresel piyasalara yönlendirdiğini ve küresel çaptaki güçlü performansını devam ettirdiğini bildirdi. Özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde edilen cironun toplam birinci kalite satış cirosu içindeki payı ise %77’ye ulaşırken, yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satış cirosu, söz konusu dönemde toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %45’ini oluşturdu. Şirketin söz konusu dönemde yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış cirosu toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %5’ini oluşturdu. Otomotiv sektörüne yönelik çelik boru satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 artış gösterdi. Şirketin 2022 yılında otomotiv sektörüne yönelik gerçekleşen cirosu ise toplam birinci kalite satış cirosunun içinde %17 paya sahip oldu.

Şirket söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 727,43 milyon TL değerinde olduğunu bildirdi.