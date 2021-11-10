Borusan Mannesmann’ın satışları konteyner krizine rağmen Ocak-Eylül döneminde arttı

Çarşamba, 10 Kasım 2021 09:51:58 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, 2021 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın Ocak-Eylül döneminde şirket, önceki yıl kaydedilen 99,64 milyon TL net zarara karşılık 221,22 milyon TL net kâr açıklarken, söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise yıllık %75,9 artışla 4,68 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Borusan Mannesmann, bu yılın ilk dokuz ayında, birinci kalite çelik boru satışlarının, Corona virüsü salgınından dolayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen düşük seviyeye kıyasla %23 artarak 467.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Küresel anlamda devam eden korumacı önlemler ve konteyner krizinin satışlar üzerindeki baskısı devam ediyor. Şirket birinci kalite çelik boru satışlarının %63’ü küresel piyasalara yönlendirdiğini bildirdi. Özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde edilen cironun toplam birinci kalite satış cirosu içindeki payı ise %62’ye ulaşırken, yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satış cirosu, söz konusu dönemde toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %22’sini oluşturdu. Şirketin söz konusu dönemde yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış cirosu toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %4’ünü oluşturdu. Otomotiv sektörüne yönelik çelik boru satışları, gerçekleştirilen yatırımlarla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50 artış gösterdi. Şirketin yılın ilk dokuz ayında otomotiv sektörüne yönelik gerçekleşen cirosu ise toplam birinci kalite satış cirosunun içinde %24 paya sahip oldu.

Şirket söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 173,07 milyon TL değerinde olduğunu bildirdi.