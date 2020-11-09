Borusan Mannesmann Ocak-Eylül döneminde 2,66 milyar TL satış geliri açıkladı

Pazartesi, 09 Kasım 2020 17:38:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye'nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, 2020 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında şirket, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 48,43 milyon TL net kâra karşılık 100,70 milyon TL net zarar açıklarken, söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise yıllık %20,6 düşüşle 2,66 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında kârlı satışlar gerçekleşse de, ikinci yarıda çoktan siparişi alınmış satışlarda kotadan dolayı vergiye maruz kalınması nedeniyle kâr elde edilemedi.

Borusan Mannesmann, yılın ilk dokuz ayında, birinci kalite çelik boru satışlarının Corona virüsü salgını ve petrol krizi sebebiyle yıllık bazda %21 azalarak 380.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirket birinci kalite çelik boru satışlarının %66’sını küresel piyasalara yönlendirdiğini bildirdi. Özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde edilen cironun toplam birinci kalite satış cirosu içindeki payı ise %77’ye ulaşırken, yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satış cirosu, söz konusu dönemde toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %36’sını oluşturdu. Şirketin söz konusu dönemde yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış cirosu toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %13’ünü oluşturdu. Otomotiv sektörüne yönelik çelik boru satışları iç piyasada talepteki yavaşlama ve Avrupa pazarındaki durgunluk nedeniyle bir önceki yılın ilk dokuz ayının bir miktar gerisinde kaldı. Şirketin yılın ilk dokuz ayında otomotiv sektörüne yönelik gerçekleşen cirosu ise toplam birinci kalite satış cirosunun içinde %20 paya sahip oldu.

Şirket söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 125,06 milyon TL değerinde olduğunu bildirdi. Borusan ayrıca, Borusan ayrıca, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin 232. Madde uyarınca Türkiye’ye uygulanan %25’lik ek çelik vergisinin geri ödenmesi kararının temyize götürüldüğünü ve yürütmeyi durdurma başvurusu yapıldığını belirtti. Boru üreticisi, dava sonuçlandığında ABD gümrük otoritesinden geri alacağı tutarın 14 milyon $ olmasını bekliyor.