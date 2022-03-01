Borusan Mannesmann Meksika’ya spiral kaynaklı boru tedarik edecek

Salı, 01 Mart 2022 10:09:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann Meksika merkezli Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V.’nin düzenlediği spiral kaynaklı boru ihalesini kazandığını açıkladı.

Buna göre şirket Meksika’nın Baja bölgesinde inşa edilecek üç farklı doğal gaz boru hattı ve iki adet gaz sıkıştırma istasyonuna spiral kaynaklı boru tedarik edecek.

İhalenin bedeli 41 milyon € tutarında yer alıyor.

Şirketin Gemlik fabrikasında üretilecek olan boruların sevkiyatı bu yılın ikinci çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve teslimatı bu yılın üçüncü çeyreğinde Pasifik Okyanusu’na yakın bir bölgede bulunan müşteri stok sahasında tamamlanacak.