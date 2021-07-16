﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Borusan Mannesman 232. Madde vergilerine yönelik temyiz kararını eleştirdi

Cuma, 16 Temmuz 2021 12:13:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, ABD Federal Temyiz Mahkemesi’nin eski Başkan Donald Trump’ın Türkiye’den ithal çelik ürünlerine yönelik 232. Madde vergilerini, %25’ten %50’ye çıkarma yetkisi olmadığına hükmeden kararı iptal etmesini eleştirdi. Borusan Mannesmann, süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Alınan yeni karar göre, Donald Trump, gümrük vergilerini yükseltme yetkisine sahip. Karar, Başkan’ın “ABD güvenlik çıkarlarını etkileyen çeşitli faktörleri yeniden değerlendirebileceğini” kabul ediyor ve bu durum yalnızca Türkiye çelik sektörüyle sınırlandırılıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlere uygulanan vergilerin iki katına çıkarılması kararının 232. Madde yönetmeliğini ihlal ettiğine karar vermişti. Borusan Mannesman, bu karar sonucu ABD gümrük otoritesinden 14 milyon $ geri almayı bekliyordu.


Etiketler: Avrupa  Section 232  Borusan Mannesmann  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Tem

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Haziran’da aylık %7,22 arttı
05  Tem

Türkiye’de araç satışları Ocak-Haziran döneminde %55,4 arttı
30  Haz

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %59,7 arttı
29  Haz

UK Steel: Koruma önlemlerinin hafifletilmesi İngiltere çelik sektörüne zarar verecek
25  Haz

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Haziran’da aylık bazda arttı