Borusan Mannesman 232. Madde vergilerine yönelik temyiz kararını eleştirdi

Cuma, 16 Temmuz 2021 12:13:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, ABD Federal Temyiz Mahkemesi’nin eski Başkan Donald Trump’ın Türkiye’den ithal çelik ürünlerine yönelik 232. Madde vergilerini, %25’ten %50’ye çıkarma yetkisi olmadığına hükmeden kararı iptal etmesini eleştirdi. Borusan Mannesmann, süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Alınan yeni karar göre, Donald Trump, gümrük vergilerini yükseltme yetkisine sahip. Karar, Başkan’ın “ABD güvenlik çıkarlarını etkileyen çeşitli faktörleri yeniden değerlendirebileceğini” kabul ediyor ve bu durum yalnızca Türkiye çelik sektörüyle sınırlandırılıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlere uygulanan vergilerin iki katına çıkarılması kararının 232. Madde yönetmeliğini ihlal ettiğine karar vermişti. Borusan Mannesman, bu karar sonucu ABD gümrük otoritesinden 14 milyon $ geri almayı bekliyordu.