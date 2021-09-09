Borçelik iklim kriziyle mücadelesi için 10 milyon € kredi aldı

Perşembe, 09 Eylül 2021 12:34:01 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Borusan Holding ve ArcelorMittal’in ortaklığındaki galvanizli çelik üreticisi Borçelik, iklim kriziyle mücadele hedefleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için ING Türkiye’den 10 milyon €’luk kredi aldı.

Şirket, enerji verimliliği sağlama ve karbon salımını azaltmaya yönelik projelerine yapacağı yatırımlarla sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedefliyor.

Birçok ülkenin karbon salımı azaltma teknolojileri üzerinde çalıştığını belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, Türkiye çelik sektörünün de Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile ilgili yol haritasını oluşturması gerektiğini ifade etti.