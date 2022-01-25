﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Bolivya hükümetine bağlı çelik ve demir cevheri üretim kompleksinin satış gelirleri 172 milyon $ olacak

Salı, 25 Ocak 2022 10:26:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivya Madencilik Bakanlığı, hükümete bağlı Empresa Siderurgica del Mutun’un (ESM) yeni çelik ve demir cevheri üretim kompleksinden elde edeceği satış gelirlerinin yıllık 172 milyon $ ve net kârının yıllık 73 milyon $ seviyelerinde yer almasını bekliyor.

Konsantrasyon biriminin inşasının %50’sinin tamamlandığı belirtilen projede peletleme, doğrudan indirgeme, çelik üretim ve haddeleme birimleri beraberinde elektrik santrali de yer alacak.

İnşaat çalışmalarının ilk olarak 2017 yılında başlatılması beklenirken, 2018 yılının Haziran ayına ertelendiği haberi verilmişti. Sinosteel, 2018 yılının Temmuz ayında ön çalışmalarını başlatmıştı. 

Bolivya hükümeti bu yılın başında, inşaat çalışmalarının 2022 yılının sonuna doğru tamamlanabileceğini açıklamıştı.


Etiketler: Bolivya  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26 Oca

Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları Kasım ayında düştü
26 Oca

Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Kasım ayında hafifçe arttı
25 Oca

Brezilya’da madencilik ve demir cevheri arama çalışmalarına sınırlama getirilecek
25 Oca

Kolombiya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %13,9 düştü
13 Oca

Usiminas 2022-2024 yılları arasında çevre projelerine yaklaşık 72 milyon $ yatırım yapacak