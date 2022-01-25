Bolivya hükümetine bağlı çelik ve demir cevheri üretim kompleksinin satış gelirleri 172 milyon $ olacak

Bolivya Madencilik Bakanlığı, hükümete bağlı Empresa Siderurgica del Mutun’un (ESM) yeni çelik ve demir cevheri üretim kompleksinden elde edeceği satış gelirlerinin yıllık 172 milyon $ ve net kârının yıllık 73 milyon $ seviyelerinde yer almasını bekliyor.
Konsantrasyon biriminin inşasının %50’sinin tamamlandığı belirtilen projede peletleme, doğrudan indirgeme, çelik üretim ve haddeleme birimleri beraberinde elektrik santrali de yer alacak.
İnşaat çalışmalarının ilk olarak 2017 yılında başlatılması beklenirken, 2018 yılının Haziran ayına ertelendiği haberi verilmişti. Sinosteel, 2018 yılının Temmuz ayında ön çalışmalarını başlatmıştı.
Bolivya hükümeti bu yılın başında, inşaat çalışmalarının 2022 yılının sonuna doğru tamamlanabileceğini açıklamıştı.