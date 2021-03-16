BMZ’nin AB’ye yaptığı boru ihracatı Ocak-Şubat döneminde arttı

Salı, 16 Mart 2021 12:18:58 (GMT+3) | İstanbul

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), bu yılın Ocak-Şubat döneminde Avrupa Birliği’ne bir önceki yılın aynı dönemine göre %210 artışla 9.000 mt’dan fazla sıcak haddelenmiş dikişsiz boru ihraç ettiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde BMZ, ürünlerini AB’de bulunan 10 ülkeye sattı. İtalya, şirketin AB’ye yaptığı ihracatın yaklaşık yarısını oluşturarak başlıca alıcı oldu.

Bu yılın ilk iki ayında BMZ, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %120 artışla yaklaşık 21.000 mt sıcak haddelenmiş dikişsiz boru üretti. Şirket, üretimin %90’ından fazlasını ihraç etti. Büyüme oranı %113’ü aştı.

Şirketin boru haddeleme tesisi, makine mühendisliği, metalürji, petrol ile gaz çıkarma ve inşaat gibi sektörlerde kullanılmak üzere 21,3-168,3 mm çapında ve 2,3-24 mm et kalınlığında dikişsiz sıcak deforme boruların üretimi için tasarlandı. Tesis devreye alındığından bu yana 1.069 standart ebatta karbon ve alaşım kalitesinde boru üretimi gerçekleştirdi. Ürünler 52 ülkeye satıldı.